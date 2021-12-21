На соревнованиях успешно выступили читинские чирлидерши
Впервые в городе Улан-Удэ 20 декабря состоялся открытый чемпионат и первенство Бурятии по чир спорту. Забайкальский край представили 35 спортсменок из Читы под руководством тренера Ольги Батуриной.
По итогам соревнований читинская команда «Блеск» в дисциплине «чир – фристайл группа» среди юниоров и юниорок 12-16 лет завоевала «золото». Другая читинская команда «Стимул» в дисциплине «чир – фристайл группа» среди мальчиков и девочек 8-11 лет заняла второе место.
Также в дисциплине «чир – фристайл двойка» среди юниоров и юниорок 12-16 лет «серебро» завоевали Ульяна Х. и Арина П., в этой же дисциплине обладателями бронзовых медалей стали Сарина Ф. и Анна П. В дисциплине «чир-джаз соло» среди юниоров и юниорок 12-16 лет второе место заняла Дарья К., третье место завоевала Дарья Н.
В соревнованиях приняли участие 80 человек в составе шести команд из Забайкалья и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Бурятии провели открытый чемпионат по чир спорту
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