Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»

Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания



Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал снимки вирусных частиц омикрон-штамма COVID-19. Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора.



Центр в лабораторных условиях заразил клетки омикрон-штаммом для исследования его формы, размера и других морфологических характеристик, сообщает РБК.



«На снимках везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети», — отмечает Роспотребнадзор.



Белки, из которых состоит вирус, скапливаются вокруг этих пузырьков и при определенных физических и химических условиях проникают внутрь, получая дополнительную оболочку.



Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания, добавили в ведомстве.

