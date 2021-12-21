Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал снимки вирусных частиц омикрон-штамма COVID-19. Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
Центр в лабораторных условиях заразил клетки омикрон-штаммом для исследования его формы, размера и других морфологических характеристик, сообщает РБК.
«На снимках везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети», — отмечает Роспотребнадзор.
Белки, из которых состоит вирус, скапливаются вокруг этих пузырьков и при определенных физических и химических условиях проникают внутрь, получая дополнительную оболочку.
Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания, добавили в ведомстве.
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»
Общество, Фото:
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