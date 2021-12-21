На фестивале дети с ограниченными возможностями опробовали девяти видов спорта
В выходные спортивный фестиваль «Играем вместе» в Улан-Удэ собрал более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в минспорта Бурятии.
Состязания прошли в таких видах, как футбол, баскетбол, бадминтон, стрельба из лука, бочча, кёрлинг, беговел, командные лыжи и полоса препятствий. Также дети участвовали в спортивных играх.
- Это самый лучший проект. Наши дети никогда бы не смогли участвовать в таких видах спорта в обычной жизни. А здесь они всему обучаются, - поделился родитель участника фестиваля.
Ребята получили медали, грамоты и памятные подарки.
В Улан-Удэ особенные дети состязались на фестивале спорта
Общество, Фото:
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