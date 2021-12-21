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Школа из Иркутской области победила на всероссийском конкурсе столовых

Школа из Иркутской области победила на всероссийском конкурсе столовых
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Марковская средняя школа была отмечена в номинации «Лучшая столовая сельской школы»

Министерство просвещения России подвело итоги всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Конкурсанты из 61 региона представили наиболее успешные практики организации питания детей. Результаты были озвучены в рамках первого всероссийского форума родительской общественности.

Иркутскую область на конкурсе представляли средняя школа №18 города Братска в номинации «Лучшая столовая городской школы» и Марковская средняя школа из Иркутского района – в номинации «Лучшая столовая сельской школы».

Жюри подробно изучило меню конкурсантов – школьных столовых, как цикличного, так и ассортимент дополнительного питания. Анализу подверглись также пропаганда здорового питания в школе, как обобщается и распространяется опыт работы по организации питания обучающихся, исполняется соблюдение требований к содержанию меню по показателям СанПиН. В рамках конкурса прошли презентации приготовления одного из блюд – детского горячего завтрака, а также батл поваров.

По итогам отбора Марковская средняя общеобразовательная школа стала лауреатом конкурса «Лучшая школьная столовая». Всего в числе лауреатов 26 школ из разных регионов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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