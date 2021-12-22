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Улан-Батор примет чемпионат Азии по вольной борьбе

Улан-Батор примет чемпионат Азии по вольной борьбе
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся в апреле следующего года

Чемпионат Азии по вольной борьбе пройдёт в столице Монголии с 19 по 24 апреля 2022 года, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Федерация вольной борьбы Монголии (ФВБМ) подавала заявку во всемирную федерацию борьбы (UWF) на проведение чемпионата Азии по вольной борьбе среди взрослых в 2021 году. Но из-за пандемии COVID-19 этот запрос не был удовлетворён.

Однако было принято решение отдать Монголии право организации чемпионата Азии 2022 года. Этому решению способствовал опыт проведения первого чемпионата Азии среди юношей до 23 лет в Улан-Баторе в 2019 году.
Улан-Батор Монголия чемпионат вольная борьба спорт

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