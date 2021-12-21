Ночью местами температура опустится до -46 градусов
Жителей Бурятии предупреждают о неблагоприятных метеоявлениях. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие они ожидается усиление морозов, среднесуточная температура опустится ниже средних значений на 5-10 градусов.
22 декабря по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -39,-44, днём -20,-25, по северной половине -30,-35, местами по Прибайкалью и южной половине ночью -19,-24, днём -12,-17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-31, днём -20,-22.
23-24 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и южной половине при облачности -22,-27, днём -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и южной половине до -13,-18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -22,-24.
Бурятию скуют морозы
Общество, Фото:
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