Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов

Родители бурно спорят по поводу антиковидных ограничений на утренниках
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне республиканский оперштаб разрешил посещать родителям новогодние утренники в детских садах. При условии, что от семьи будет только один из родителей, к тому же с прививкой от коронавируса, либо же со справкой о перенесённом заболевании, о медотводе, либо с отрицательным ПЦР-тестом.
Сегодня житель Бурятии пожаловался, что заведующие в детсадах по-прежнему не пускают родителей.
- Разрешили присутствовать одному родителю на утреннике в саду или у первоклашек. Но в садах об этом ни сном, ни духом. Заведующие отказываются пускать. И так у многих праздник прошёл, – написал подписчик паблика «Аноним 03».
В комментариях активно обсуждают тему. Некоторые подчеркнули, что родители создают «проблему на ровном месте»:
«Вы что все так рвётесь на утренники? Аж проблему делаете на ровном месте. От вашего присутствия порой меняется ход событий»,
«Утренник - это для детей! Детей пустили и радуйтесь, нечего там с телефонами вокруг ёлки бегать, расталкивая ребятишек»,
«Родители сами проблему создают из ничего! А потом в самом саду разрешат одного родителя и спор, и «драки» начнутся между родителями кто же этот счастливчик который пойдёт на утренник! Видео фотографии вам воспитатели снимут!»,
«Относитесь к этому проще. Сначала тоже бесилась, а сейчас думаю, ну нет, так нет. Ребёнок уже в старшей группе, ни разу не была на утреннике. Что теперь, убиться что ли? Главное, что дети на празднике побудут, Дед Мороза увидят, их эмоции и светлый праздник важнее, чем наш негатив»,
«Что вы так рвётесь к детям на утренник. С этим ОРВИ дети болели неделями, только-только выходят, чтобы попасть на утренники. И тут родители хотят толпами стоять, многие в верхней одежде».
Другие же отметили, что детский утренник – это трогательный и запоминающийся момент в жизни ребёнка:
«Не знаю, как где, но у нас выпускной в садике снимали, что лучше бы не снимали, всё трясётся, много ненужного, а что надо нету! Ужас, короче»,
«У меня старшего лишили нормального выпускного в саду, а он ждал меня там. Теперь младшему не дают понять, как хорошо, когда твои рядом»,
«У меня ребёнку два года, недавно в сад пошли, почему я не имею права присутствовать на празднике? Это первая ёлка в жизни у моего малыша»,
«Те, кто постарше, ждут и спрашивают, почему мама не приходит. Мой спросил: «Мама, почему ты не ходишь ко мне на праздники, тебе не важно?»
Отметим, весной была похожая ситуация. Тогда сперва действовал запрет на посещение выпускных в детсадах, затем допуск родителей разрешили. Но к тому времени во многих садиках торжественные мероприятия уже попросту завершились.
Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов
Общество, Фото:
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