 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов

Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов
Общество,  Фото:pexels.com
Родители бурно спорят по поводу антиковидных ограничений на утренниках

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне республиканский оперштаб разрешил посещать родителям новогодние утренники в детских садах. При условии, что от семьи будет только один из родителей, к тому же с прививкой от коронавируса, либо же со справкой о перенесённом заболевании, о медотводе, либо с отрицательным ПЦР-тестом.

Сегодня житель Бурятии пожаловался, что заведующие в детсадах по-прежнему не пускают родителей.

- Разрешили присутствовать одному родителю на утреннике в саду или у первоклашек. Но в садах об этом ни сном, ни духом. Заведующие отказываются пускать. И так у многих праздник прошёл, – написал подписчик паблика «Аноним 03».

В комментариях активно обсуждают тему. Некоторые подчеркнули, что родители создают «проблему на ровном месте»:

«Вы что все так рвётесь на утренники? Аж проблему делаете на ровном месте. От вашего присутствия порой меняется ход событий»,
«Утренник - это для детей! Детей пустили и радуйтесь, нечего там с телефонами вокруг ёлки бегать, расталкивая ребятишек»,
«Родители сами проблему создают из ничего! А потом в самом саду разрешат одного родителя и спор, и «драки» начнутся между родителями кто же этот счастливчик который пойдёт на утренник! Видео фотографии вам воспитатели снимут!»,
«Относитесь к этому проще. Сначала тоже бесилась, а сейчас думаю, ну нет, так нет. Ребёнок уже в старшей группе, ни разу не была на утреннике. Что теперь, убиться что ли? Главное, что дети на празднике побудут, Дед Мороза увидят, их эмоции и светлый праздник важнее, чем наш негатив»,
«Что вы так рвётесь к детям на утренник. С этим ОРВИ дети болели неделями, только-только выходят, чтобы попасть на утренники. И тут родители хотят толпами стоять, многие в верхней одежде».

Другие же отметили, что детский утренник – это трогательный и запоминающийся момент в жизни ребёнка:

«Не знаю, как где, но у нас выпускной в садике снимали, что лучше бы не снимали, всё трясётся, много ненужного, а что надо нету! Ужас, короче»,
«У меня старшего лишили нормального выпускного в саду, а он ждал меня там. Теперь младшему не дают понять, как хорошо, когда твои рядом»,
«У меня ребёнку два года, недавно в сад пошли, почему я не имею права присутствовать на празднике? Это первая ёлка в жизни у моего малыша»,
«Те, кто постарше, ждут и спрашивают, почему мама не приходит. Мой спросил: «Мама, почему ты не ходишь ко мне на праздники, тебе не важно?»

Отметим, весной была похожая ситуация. Тогда сперва действовал запрет на посещение выпускных в детсадах, затем допуск родителей разрешили. Но к тому времени во многих садиках торжественные мероприятия уже попросту завершились.
детские сады Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дети сделали бусы из сала
В Бурятии дети сделали бусы из сала
Общество, 21.12.2021
Юные защитники природы помогают кормить птиц
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»
Общество, 21.12.2021
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»


В Улан-Удэ особенные дети состязались на фестивале спорта
В Улан-Удэ особенные дети состязались на фестивале спорта
Общество, 21.12.2021
На фестивале дети с ограниченными возможностями опробовали девяти видов спорта
Бурятию скуют морозы
Бурятию скуют морозы
Общество, 21.12.2021
Ночью местами температура опустится до -46 градусов
Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов
Жители Бурятии жалуются на заведующих детсадов
Общество, 21.12.2021
Родители бурно спорят по поводу антиковидных ограничений на утренниках
В Улан-Удэ завершается строительство ледового городка
В Улан-Удэ завершается строительство ледового городка
Общество, 21.12.2021
Горка откроется после получения сертификата от Гостехнадзора
Рецензии улан-удэнских школьников поразили артистов
Рецензии улан-удэнских школьников поразили артистов
Общество, 21.12.2021
В Русском драмтеатре состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений
В Бурятии нашли самый красиво украшенный к Новому году дом
В Бурятии нашли самый красиво украшенный к Новому году дом
Общество, 21.12.2021
«Частный дом украсили лучше, чем власти – центральные площади»
В Улан-Удэ исправительную колонию посетил лама
В Улан-Удэ исправительную колонию посетил лама
Общество, 21.12.2021
Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику
Старейшая газета Бурятии отмечает 100-летний юбилей
Старейшая газета Бурятии отмечает 100-летний юбилей
Общество, 21.12.2021
С юбилеем «Буряад Унэн» поздравляют из разных уголков мира
Нацбиблиотека Бурятии впервые запустила акцию «Счастливые часы»
Нацбиблиотека Бурятии впервые запустила акцию «Счастливые часы»
Общество, 21.12.2021
В электронном читальном зале предоставлен свободный доступ к интернету
В Улан-Удэ сухпайки получат не все школьники
В Улан-Удэ сухпайки получат не все школьники
Общество, 21.12.2021
В состав сухпайков входят продукты от чая до сгущёнки
В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей
В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей
Общество, 21.12.2021
Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру
Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии
Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии
Общество, 21.12.2021
Опытная путешественница собака Лайза и её хозяин Роман рассказали о поездке в Бурятию газете Metro
Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь
Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь
Общество, 21.12.2021
Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^