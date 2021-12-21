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В Улан-Удэ завершается строительство ледового городка

Общество, 
Горка откроется после получения сертификата от Гостехнадзора

На площади Советов завершается строительство ледового городка, сообщает администрация Улан-Удэ.

Мобильные бригады комбината по благоустройству уже обустроили новогоднюю сцену с фотозоной и установили две катушки.

- К заливке скатов подрядчик приступит в ближайшие выходные. Отметим, горка откроется после получения сертификата Гостехнадзора на соответствие ГОСТу, - сообщают в комитете по благоустройству.

Также завершилось устройство входной группы в ледяной городок с поздравительной надписью.

В этом году новогодний городок посвящён популярным героям мультфильма Бадме и Чагдару бурятского режиссёра Эрдэни Жалцанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+) вместе с фейерверком состоятся 30 декабря.


ледовый городок

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