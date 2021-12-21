Горка откроется после получения сертификата от Гостехнадзора
На площади Советов завершается строительство ледового городка, сообщает администрация Улан-Удэ.
Мобильные бригады комбината по благоустройству уже обустроили новогоднюю сцену с фотозоной и установили две катушки.
- К заливке скатов подрядчик приступит в ближайшие выходные. Отметим, горка откроется после получения сертификата Гостехнадзора на соответствие ГОСТу, - сообщают в комитете по благоустройству.
Также завершилось устройство входной группы в ледяной городок с поздравительной надписью.
В этом году новогодний городок посвящён популярным героям мультфильма Бадме и Чагдару бурятского режиссёра Эрдэни Жалцанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+) вместе с фейерверком состоятся 30 декабря.
В Улан-Удэ завершается строительство ледового городка
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Русском драмтеатре состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений
«Частный дом украсили лучше, чем власти – центральные площади»
Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику
С юбилеем «Буряад Унэн» поздравляют из разных уголков мира
В электронном читальном зале предоставлен свободный доступ к интернету
В состав сухпайков входят продукты от чая до сгущёнки
Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру
Опытная путешественница собака Лайза и её хозяин Роман рассказали о поездке в Бурятию газете Metro
Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных
Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров
Еши Намжил лама рассказал, что ждёт людей в новом году
Отключение отопления совпало с усилением морозов
Улан-удэнка отработала 100 часов обязательных работ уборщицей
С праздником поздравили лабрадора Ирэль
Знак установлен для несуществующего населённого пункта