С юбилеем «Буряад Унэн» поздравляют из разных уголков мира
Сегодня, 21 декабря, старейшая газета Бурятии «Буряад Унэн» отмечает 100-летний юбилей. Газета была и остаётся единственным периодическим изданием для жителей республики, читающих на бурятском языке.
Среди поздравляющих с юбилеем старейшую газету - выходцы из Бурятии, живущие в других странах и городах. Это Галина Дрюон, президент Европейской ассоциации бурятской культуры «Гралтан», оперная певица из Рима Аяна Самбуу, Бурятское культурное общество «Байкал» с берегов Балтийского моря и многие другие. Поздравляют «Буряад Унэн» из соседних регионов, районов Бурятии, а также известные персоны истеблишмента республики.
- Мой дедушка Зандраа, кинорежиссёр Монголии - выxодец из Тугнуйской долины и Мухоршибирского района, сказал бы: «O, это большая честь и почет получить возможность поздравить «Буряад унэн» со 100-летним юбилеем! - написала певица из Рима Аяна Самбуу.
Она внучка первого монгольского кинорежиссёра Цэбэнэй Зандраа, который родился в привольной тугнуйской степи.
От всей души поздравляют издательский дом «Буряад Унэн» и из других стран.
- Желаем коллективу издательского дома хранить и приумножать большое творческое наследие, оставленное редакции ее основателями, сохранять высокий уровень мастерства предшественников, лучшие традиции бурятской публицистики, как и, прежде быть зеркалом, правдиво отражающим картину жизни солнечной Бурятии! – поздравила коллектив председатель культурного общества «Байкал» из Эстонии Лариса Иванищева.
Галина Дрюон, президент Европейской ассоциации бурятской культуры «Гралтан», также поздравила сотрудников газеты со столетним юбилеем. Она отметила, что в качестве журналиста публиковала свои материалы в «Буряад Унэн».
В эти дни коллектив принимает многочисленные поздравления от депутатов, глав районов, артистов и журналистов со всех уголков Бурятии.
Старейшая газета Бурятии отмечает 100-летний юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику
С юбилеем «Буряад Унэн» поздравляют из разных уголков мира
В электронном читальном зале предоставлен свободный доступ к интернету
В состав сухпайков входят продукты от чая до сгущёнки
Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру
Опытная путешественница собака Лайза и её хозяин Роман рассказали о поездке в Бурятию газете Metro
Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных
Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров
Еши Намжил лама рассказал, что ждёт людей в новом году
Отключение отопления совпало с усилением морозов
Улан-удэнка отработала 100 часов обязательных работ уборщицей
С праздником поздравили лабрадора Ирэль
Знак установлен для несуществующего населённого пункта
Сегодня, 21 декабря, считается идеальным для загадывания желаний и постановки целей
Журналисты объединились, чтобы выразить поддержку медикам региона