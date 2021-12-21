Старейшая газета Бурятии отмечает 100-летний юбилей

С юбилеем «Буряад Унэн» поздравляют из разных уголков мира



Сегодня, 21 декабря, старейшая газета Бурятии «Буряад Унэн» отмечает 100-летний юбилей. Газета была и остаётся единственным периодическим изданием для жителей республики, читающих на бурятском языке.



Среди поздравляющих с юбилеем старейшую газету - выходцы из Бурятии, живущие в других странах и городах. Это Галина Дрюон, президент Европейской ассоциации бурятской культуры «Гралтан», оперная певица из Рима Аяна Самбуу, Бурятское культурное общество «Байкал» с берегов Балтийского моря и многие другие. Поздравляют «Буряад Унэн» из соседних регионов, районов Бурятии, а также известные персоны истеблишмента республики.



- Мой дедушка Зандраа, кинорежиссёр Монголии - выxодец из Тугнуйской долины и Мухоршибирского района, сказал бы: «O, это большая честь и почет получить возможность поздравить «Буряад унэн» со 100-летним юбилеем! - написала певица из Рима Аяна Самбуу.



Она внучка первого монгольского кинорежиссёра Цэбэнэй Зандраа, который родился в привольной тугнуйской степи.



От всей души поздравляют издательский дом «Буряад Унэн» и из других стран.



- Желаем коллективу издательского дома хранить и приумножать большое творческое наследие, оставленное редакции ее основателями, сохранять высокий уровень мастерства предшественников, лучшие традиции бурятской публицистики, как и, прежде быть зеркалом, правдиво отражающим картину жизни солнечной Бурятии! – поздравила коллектив председатель культурного общества «Байкал» из Эстонии Лариса Иванищева.



Галина Дрюон, президент Европейской ассоциации бурятской культуры «Гралтан», также поздравила сотрудников газеты со столетним юбилеем. Она отметила, что в качестве журналиста публиковала свои материалы в «Буряад Унэн».



В эти дни коллектив принимает многочисленные поздравления от депутатов, глав районов, артистов и журналистов со всех уголков Бурятии.

