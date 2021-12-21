В электронном читальном зале предоставлен свободный доступ к интернету
C 21 по 30 декабря Национальная библиотека Бурятии в преддверии новогодних праздников впервые запустила акцию «Счастливые часы». Жители Улан-Удэ смогут воспользоваться интернетом бесплатно в электронном читальном зале главной библиотеки Бурятии при наличии читательского билета.
Также Нацбиблиотека напоминает, что у них проводятся различные акции, и у улан-удэнцев есть возможность получить подарки.
Кроме того, республиканское учреждение культуры впервые проводит онлайн - квест «Новогодняя охота за сокровищами» (16+), где участники следуют по карте приключений.
- Первый этап игры уже прошел, и победители получили денежные призы. Сейчас идёт второй этап квеста. Он проводится при участии нескольких отделов библиотеки, - сообщили «Байкал-Daily» в Нацбиблиотеке.
Результаты II этапа онлайн-игры будут подведены сегодня, 21 декабря в прямом эфире в соцсети. Первый этап прошёл с 15 по 18 декабря, пять победителей получили по 4000 рублей каждый. И в каждом последующем игроки станут богаче на 4 тысячи рублей. 25 декабря состоится супер-розыгрыш среди всех участников онлайн-квеста. Главный приз — 10 000 рублей – достанется тому, кто прошёл все три этапа онлайн-квеста «Новогодняя охота за сокровищами».
Нацбиблиотека Бурятии впервые запустила акцию «Счастливые часы»
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