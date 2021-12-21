В Улан-Удэ сухпайки получат не все школьники





<br />

В школах Улан-Удэ, переведённых на дистанционный режим работы, начинается выдача сухих пайков для учеников, но только для льготников.- В связи с переходом на дистанционное обучение продуктовые наборы в виде сухого пайка получат учащиеся льготных категорий 5-11 классов. Всего будет выдано 7 704 набора, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.В состав продуктового набора вошли макаронные изделия, рис, крупа гречневая, чай, молоко, молоко сгущённое, мясные консервы, печенье, фруктовое пюре.- Наборы будут выдаваться в школах по мере формирования, по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Выдача завершится до 27 декабря. Стоимость продуктовых наборов рассчитана исходя из стоимости питания в день – 85 рублей, и дней в формате дистанционного обучения, согласно решению республиканского оперштаба, - отметили в комитете по образованию.К льготным категориям относятся дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально-опасном положении, дети из малоимущих семей.В мэрии объяснили, почему сухпайки не положены ученикам начальных классов.- Учащимся начальных классов выдача продуктовых наборов не производится, так как в порядке расходования средств субсидии из федерального бюджета организация бесплатного горячего питания предусмотрена непосредственно в школе, в которой обучается ребёнок. По федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Порядок и условия предоставления бесплатного горячего питания учащимся определены локальным актом школы, с которым можно ознакомиться на официальном сайте учреждения, - говорится в сообщении мэрии.