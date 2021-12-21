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В Улан-Удэ сухпайки получат не все школьники

В Улан-Удэ сухпайки получат не все школьники
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В состав сухпайков входят продукты от чая до сгущёнки

В школах Улан-Удэ, переведённых на дистанционный режим работы, начинается выдача сухих пайков для учеников, но только для льготников.

- В связи с переходом на дистанционное обучение продуктовые наборы в виде сухого пайка получат учащиеся льготных категорий 5-11 классов. Всего будет выдано 7 704 набора, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

В состав продуктового набора вошли макаронные изделия, рис, крупа гречневая, чай, молоко, молоко сгущённое, мясные консервы, печенье, фруктовое пюре.

- Наборы будут выдаваться в школах по мере формирования, по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Выдача завершится до 27 декабря. Стоимость продуктовых наборов рассчитана исходя из стоимости питания в день – 85 рублей, и дней в формате дистанционного обучения, согласно решению республиканского оперштаба, - отметили в комитете по образованию.

К льготным категориям относятся дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально-опасном положении, дети из малоимущих семей.

В мэрии объяснили, почему сухпайки не положены ученикам начальных классов.

- Учащимся начальных классов выдача продуктовых наборов не производится, так как в порядке расходования средств субсидии из федерального бюджета организация бесплатного горячего питания предусмотрена непосредственно в школе, в которой обучается ребёнок. По федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Порядок и условия предоставления бесплатного горячего питания учащимся определены локальным актом школы, с которым можно ознакомиться на официальном сайте учреждения, - говорится в сообщении мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов (кроме интернатов) перешли на дистанционный режим с 14 декабря. Причина – рост заболеваемости ОРВИ.

школьники

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