В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей

Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру
20 декабря спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы позвонила пожилая жительница Улан-Удэ и попросила о помощи.
Пенсионерка пояснила, что накануне её выписали из больницы. Работники скорой помощи доставили женщину до подъезда её дома и уехали. Самостоятельно подняться в квартиру она не смогла.
На место оперативно выехали спасатели. Они положили пенсионерку на носили и подняли её в квартиру на четвёртом этаже.
- Ещё раз напоминаем жителям Бурятии, что за помощью они могут обратиться по телефону 112 и по номеру спасателей 23-03-55, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Общество, Фото:
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