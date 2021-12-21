В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей

Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру



20 декабря спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы позвонила пожилая жительница Улан-Удэ и попросила о помощи.



Пенсионерка пояснила, что накануне её выписали из больницы. Работники скорой помощи доставили женщину до подъезда её дома и уехали. Самостоятельно подняться в квартиру она не смогла.



На место оперативно выехали спасатели. Они положили пенсионерку на носили и подняли её в квартиру на четвёртом этаже.



- Ещё раз напоминаем жителям Бурятии, что за помощью они могут обратиться по телефону 112 и по номеру спасателей 23-03-55, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





