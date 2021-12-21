Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии

Опытная путешественница собака Лайза и её хозяин Роман рассказали о поездке в Бурятию газете Metro
Газета Metro устроила конкурс для питомцев. По его условиям на фото должен быть хозяин со своим питомцем и короткий рассказ о нём. Одна фотография особенно привлекла внимание газеты: на вершине Эльбруса – Роман и собака Лайза. Судя по инстаграм-аккаунту хозяина, эта пара друзей много путешествует и покорила не одну вершину.
Лайза начала путешествовать со своим хозяином буквально сразу, как только попала в заботливые руки походника. Как признался Роман, он уже заранее знал, что будет везде брать собаку с собой.
– 31 декабря я её взял, и на зимних праздниках мы поехали в Лемболово (Ленинградская область) с ночёвкой. Потом постоянно ездили по Ленобласти. Первое наше серьёзное путешествие было в Хибины. Туда мы ехали на поезде и это было более-менее легко, а год назад мы летали на Байкал, - цитирует Metro Романа.
Мужчина говорит, что поездка выдалась довольно сложной, ведь подготовка заняла полгода.
- Все в семье волновались, как долетит собака – наслушались всяких трагических историй как животные погибали, замерзали. Выбрали авиакомпанию по отзывам, и, действительно, всё оказалось здорово и на уровне. Заранее купили огромную переноску, был отапливаемый отсек. Во время полёта ко мне подходили члены экипажа, успокаивали, что с собакой всё в порядке, - отметил турист.
Шесть дней Роман и Лайза «искали приключения» в горах на Байкале.
- Сначала мы поехали в гористую местность Шумак, это 300 км от Байкала, Восточные и Северные Саяны на границе с Бурятией, там высота доходит до 3400 метров, всё пешком. Надели рюкзаки, Лайза тоже, и пошли 54 км в одну сторону по горам. Она перенесла такой переход просто отлично, лучше, чем многие люди. Чтобы не поранить подушечки лап об острые камни, у неё были специальные треккинговые тапочки, которые заказывали в Москве. Лайза к ним быстро привыкла, - рассказал о путешествии собачник.
Затем, в этом сентябре мужчина и его собака побывали на Эльбрусе.
Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии
Общество, Фото:
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