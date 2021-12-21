Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров
В Бурятии расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По замыслу учения стартовые батареи ракетных комплексов совершили марш в назначенные районы и выполнили развертывание, подготовку к стрельбе и управлению огнём.
Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров. Затем боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» оперативно сменили позицию района, для выполнения очередных задач.
Для оценки эффективности поражения целей применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-удэнка отработала 100 часов обязательных работ уборщицей
С праздником поздравили лабрадора Ирэль
Знак установлен для несуществующего населённого пункта
Сегодня, 21 декабря, считается идеальным для загадывания желаний и постановки целей
Журналисты объединились, чтобы выразить поддержку медикам региона
Сегодня вагон курсирует по маршруту №1
За сутки выявили чуть больше двухсот заражённых коронавирусом
Расследуется уголовное дело
С коллективом провели правовую беседу
В дело вмешалась прокуратура
Лихач снёс две электроопоры
Его отправили на три года в колонию и оштрафовали на 1,2 млн
Принять участие могут все желающие независимо от возраста
Новогодние подарки предназначены для детей с ОВЗ и находящихся в трудном положении
В Улан-Удэ днём до -22