В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»

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Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров



В Бурятии расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



По замыслу учения стартовые батареи ракетных комплексов совершили марш в назначенные районы и выполнили развертывание, подготовку к стрельбе и управлению огнём.



Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров. Затем боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» оперативно сменили позицию района, для выполнения очередных задач.



Для оценки эффективности поражения целей применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

