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В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»

В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
Общество,  Фото:из архива
Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров

В Бурятии расчёты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу учения стартовые батареи ракетных комплексов совершили марш в назначенные районы и выполнили развертывание, подготовку к стрельбе и управлению огнём.

Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров. Затем боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» оперативно сменили позицию района, для выполнения очередных задач.

Для оценки эффективности поражения целей применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
военнослужащие

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