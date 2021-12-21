Средства поступят на этой неделе
Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств субъектам РФ для того, чтобы решить проблемы с кредиторской задолженностью по заработной плате. Об этом заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве Забайкалья первый вице-премьер кабмина Андрей Кефер.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Забайкалье в числе 11 субъектов – получателей поддержки. Для региона выделено 560 миллионов рублей. Эти средства должны поступить уже на этой неделе.
- Мы проанализировали ситуацию по отдельным муниципальным образованиям. Есть районы, которые недобирают сумму плановых доходов по разным причинам. Этим районам мы обещали руку помощи протянуть, - добавил Андрей Кефер.
Забайкалью перечислят 560 миллионов на зарплату бюджетникам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Бодров стал золотым медалистом в спарринге в весовой категории до 64 кг
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия сразу трёх выставок в центре «Залуу»
Подрезка деревьев продолжается и зимой
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Мясо изъяли на границе в Кяхте
В клубе работают четыре кружка и библиотека
Комитету городского хозяйства поручено избавиться от опасных скатов
21 декабря – день зимнего солнцестояния, который называют мистерией рождения нового
Глава Бурятии считает проект реновации центра Улан-Удэ тяжёлым, но вынужденным
Юные защитники природы помогают кормить птиц
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»
На фестивале дети с ограниченными возможностями опробовали девяти видов спорта
Ночью местами температура опустится до -46 градусов
Родители бурно спорят по поводу антиковидных ограничений на утренниках
Горка откроется после получения сертификата от Гостехнадзора