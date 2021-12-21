Забайкалью перечислят 560 миллионов на зарплату бюджетникам

Средства поступят на этой неделе



Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств субъектам РФ для того, чтобы решить проблемы с кредиторской задолженностью по заработной плате. Об этом заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве Забайкалья первый вице-премьер кабмина Андрей Кефер.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Забайкалье в числе 11 субъектов – получателей поддержки. Для региона выделено 560 миллионов рублей. Эти средства должны поступить уже на этой неделе.



- Мы проанализировали ситуацию по отдельным муниципальным образованиям. Есть районы, которые недобирают сумму плановых доходов по разным причинам. Этим районам мы обещали руку помощи протянуть, - добавил Андрей Кефер.

