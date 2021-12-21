В Иркутской области учредят День местного кино

В регионе планируют помочь областному кинематографу



В думе Иркутска обсудили поддержку местного кинематографа. На заседании постоянной комиссии по социальной политике было одобрено предложение учредить с 2022 года День иркутского кино. В следующем году исполнится 125 лет со дня первого показа киноленты в городе.



С такой инициативой выступил режиссёр, руководитель молодёжного центра Иркутского отделения «Союза кинематографистов России» Юрий Яшников. Также режиссёр озвучил просьбу рассмотреть возможность выделения средств на создание документального фильма к 100-летию советского режиссёра Леонида Гайдая.



– Ни в одном регионе России праздника местного кино еще не существует. В Иркутске не только показали кино раньше, чем в других городах, не считая столицы, но и начали его снимать одними из первых. Первый фильм был произведён в 1909 году. Также Иркутское областное отделение кинематографистов по всем признакам является одним из ведущих в России, – отметил Юрий Яшников.



Инициативу об учреждении Дня иркутского кино направят губернатору области. Соответствующее решение должно быть принято на ближайшем заседании городского парламента.



Кроме этого, поступило предложение отреставрировать дом Леонида Гайдая в предместье Глазково, который сейчас находится в плохом состоянии, сообщает пресс-служба Иркутской думы.

