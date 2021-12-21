Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО

Спортсмены завоевали «золото» в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди мужчин
С 18 по 19 декабря в Красноярске состоялся чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие более 100 лучников из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской и Томской областей, Тувы, Бурятии и Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, места распределились следующим образом.
Классический лук. Мужчины
Первое место - Намсараев Сандан (Забайкальский край)
Второе место - Торгубаев Баир (Забайкальский край)
Третье место - Осоров Буянто (Забайкальский край)
Классический лук. Женщины
Первое место - Мыльникова Валерия (Забайкальский край)
Второе место - Жербанова Полина (Иркутская область)
Третье место - Цыденова Арюна (Забайкальский край)
Блочный лук. Мужчины
Первое место - Дамбаев Александр (Забайкальский край)
Второе место - Калгин Александр (Республика Бурятия)
Третье место - Шенхоров Сергей (Республика Бурятия)
Блочный лук. Женщины
Первое место - Мокина Екатерина (Иркутская область)
Второе место - Булгакова Елена (Красноярский край)
Третье место - Савченко Ксения (Красноярский край)
Классический лук. Командные соревнования
Мужчины
Первое место - Забайкальский край (Будаев С., Намсараев С., Дугаров Б.)
Второе место - Республика Тыва (Сарыглар М-Х., Монгуш А., Монгуш Ч.)
Третье место - Иркутская область (Лхасаранов Р., Осипов В., Копанев Е.)
Женщины
Первое место - Забайкальский край (Мыльникова В., Намдакова В., Будажапова Т.)
Второе место - Республика Тыва (Салчак А., Хумбун В., Кыргыс Н.)
Третье место - Иркутская область (Жербанова П., Добрынина А., Ермолаева Л.)
Блочный лук. Командные соревнования
Мужчины
Первое место - Республика Бурятия (Шенхоров С., Ганжуров Д., Калгин А.)
Второе место - Забайкальский край (Дамбаев А., Ринчинов Е-Д., Балдандоржиев А.)
Третье место - Красноярский край (Самышкин Н., Коваленко А., Астапов М.)
Женщины
Первое место - Иркутская область (Безрукова Д., Мокина Е., Гришкевич В.)
Второе место - Красноярский край (Савченко К., Булгакова Е., Марьясова Е.)
Третье место - Республика Бурятия (Шойдонова Р., Балаганова В., Лумбунова С.).
Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Общество, Фото:
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