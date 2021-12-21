В Иркутской области служебных собак поздравляют с днём лапопожатия

- В общем, пожимаем лапы и лапки, дарим любовь и заботу! - заключили в ведомстве.







21 декабря во всем мире отмечают праздник, посвящённый братьям нашим меньшим. Это день лапопожатия. В ГУ МЧС по Иркутской области есть четвероногий спасатель – лабрадор Ирэль. Она работает как на поисково-спасательных работах, так и на профилактических мероприятиях.Ирэль работает в паре с кинологом Иваном Харченко.- День пожимания лап – возможность выразить дружелюбному лабрадору свою благодарность за профессионализм, исключительную чуткость и человеколюбие! Сегодняшний милый праздник – напоминание людям о том, как сильно нужно внимание четверолапым нашим компаньонам, добрым, верным, полным оптимизма! – сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Здесь же опубликовали короткое видео, на котором «поздравляют» лабрадора с праздником. Ирэль дают команду «лапу», которую она послушно исполняет.