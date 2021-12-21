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Около аэродрома Иркутска могут разрешить строительство жилья

Около аэродрома Иркутска могут разрешить строительство жилья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый проект внесёт изменения в приказ по установлению приаэродромной территории в городе

Строительство жилья и социальных учреждений может быть разрешено на части седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска, наиболее удаленной от аэропорта. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор Российской Федерации и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья.

После согласования правительства Иркутской области проект будет передан в федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) для внесения изменений в действующий приказ по установлению приаэродромной территории в Иркутске.

- Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, территория седьмой приаэродромной подзоны может быть разделена на части. Одна – примыкающая к аэропорту, где запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Вторая – удаленная от аэропорта. Там могут быть введены особые нормативы для строительства, задача которых – оградить людей от повышенного шума. В их числе – специальные акустические стеновые панели и тройное остекление, – объяснил заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный аэропорт Иркутск» Петр Беликов.

Возможной корректировкой седьмой подзоны занимается привлеченная экспертная организация. Её специалисты провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства социальных учреждений и многоквартирных домов. Они выполнили акустические расчёты, построили расчетные контуры авиационного шума, провели оценку рисков для здоровья населения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора РФ, в границах сектора 7.2, где эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 дБ, строительство жилья и социальных объектов запрещено. В эту территорию попадает сам аэропорт Иркутска и часть завода 403 ГА. Что касается сектора 7.1, где шумовая нагрузка ниже, то здесь возведение или реконструкция объектов жилого и социального назначения допускается при условии соблюдения нормативов по уровню шума.

В экспертном заключении Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья отмечено, что при воздействии авиационного шума, создаваемого иркутским аэропортом в течение 30 лет, влияние на здоровье населения в границах седьмой подзоны характеризуется как допустимое и не влечёт за собой серьёзного вреда здоровью. Также в заключении говорится о том, что ограничения в рамках седьмой подзоны не применяются в отношении земельных участков или объектов, права на которые были получены до установления границ этой подзоны.

Седьмая подзона приаэродромной территории Иркутска установлена Роспотребнадзором в 2019 году в целях защиты жителей от шумового воздействия воздушных судов, электромагнитного излучения и выбросов вредных веществ от двигателей. Она затрагивает значительную часть города и Иркутского района. Сейчас здесь ограничены строительство жилья и социальных объектов, их постановка на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутск строительство жилье аэродром

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