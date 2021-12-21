Телемарафон «Спасибо, доктор!» стал лучшим соцпроектом в Иркутской области

Журналисты объединились, чтобы выразить поддержку медикам региона



В Иркутске подвели итоги областного конкурса «Байкальская пресса». Были выбраны лучший тележурналист, лучший телеведущий, лучший социальный проект и вручен знак «Золотое перо». На суд жюри подали более 400 работ. И только 65 смогли пройти в финал.



Лучшими в профессии в 2021 году стали 19 дипломантов. Ведущая и корреспондент телеканала АИСТ ТВ Марина Беклемишева выиграла в номинации «Тележурналист» за репортаж о том, как у жителей Ольхона забирают земли. Заместитель генерального директора по спецпроектам Наталья Ветрова взяла номинацию «Социальный проект» за телемарафон «Спасибо, доктор» (0+), сообщает aisttv.ru.



- Телемарафон «Спасибо, доктор!» стал лучшим социальным проектом в профессиональном конкурсе Иркутской области. Важная награда для меня, если в других тв-ролях я работаю много лет, то вот создателем больших многочасовых проектов я реализовывалась с этим телемарафоном впервые, написала в соцсети Наталья Ветрова.



Как сообщал irk.ru, марафон состоялся 4 декабря прошлого года и длился около семи часов. Журналисты Иркутской области объединились, чтобы выразить поддержку всем медикам региона, которые сейчас самоотверженно борются с пандемией коронавируса. На связь с ведущими вышли телекомпании Усолье-Сибирского, Братска, Ангарска, Черемхова, Саянска, Усть-Кута, Тулуна, Бодайбо, Усть-Илимска.

