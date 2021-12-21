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Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на кубке мира

Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на кубке мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Бодров стал золотым медалистом в спарринге в весовой категории до 64 кг

На завершившемся кубке мира по тхэквондо ИТФ в Минске спортсмены из Бурятии завоевали шесть медалей.

Заслуженный мастер спорта России Александр Бодров завоевал золотую медаль в спарринге в весовой категории до 64 кг и серебряную медаль в дисциплине «туль» I-II дан.

Мастер спорта России Ангелина Пищалкина в весовой категории до 52 кг заняла II место в дисциплине «спарринг» и III место в «туль» I-II дан.

Среди юниорок 14-15 лет Дарья Ш. завоевала «серебро» кубка мира в весовой категории до 50 кг. Никита З. стал обладателем бронзовой медали среди юношей 11-13 лет в весовой категории до 45 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
тхэквон-до спорт Бурятия кубок мира

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