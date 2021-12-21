Расследуется уголовное дело
Транспортные полицейские на перегоне «Медведчиково-Саянтуй» у 63-летнего жителя Улан-Удэ обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.
Проведённая экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 130 граммов.
Возбуждено уголовное дело, горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У улан-удэнца нашли марихуану
Общество, Фото:
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