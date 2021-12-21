У улан-удэнца нашли марихуану

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расследуется уголовное дело



Транспортные полицейские на перегоне «Медведчиково-Саянтуй» у 63-летнего жителя Улан-Удэ обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.



Проведённая экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 130 граммов.



Возбуждено уголовное дело, горожанину грозит до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

