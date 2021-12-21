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Зампрокурора Бурятии и омбудсмен встретились с работниками угольного разреза

Зампрокурора Бурятии и омбудсмен встретились с работниками угольного разреза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С коллективом провели правовую беседу

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козловой вместе с уполномоченным по правам человека в республике Юлией Жамбаловой выезжали в Мухоршибирский район в Никольское каменноугольное месторождение, эксплуатируемое акционерным обществом «Разрез Тугнуйский».

- Во время визита изучено состояние законности в сфере охраны труда на предприятии, проведена встреча с трудовым коллективом, в ходе которой уделено внимание разъяснению законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, заместитель прокурора республики провела личный приём работников организации.
прокуратура

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