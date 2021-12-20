В самой большой школе Улан-Удэ будет корпус для досуга детей

На объекте идут отделочные работы



В самой большой строящейся школе Улан-Удэ и Бурятии, которая строится на Левобережье, предусмотрен отдельный корпус для допобразования. Это позволит местным детям заниматься рисованием, хореографией, лего-конструированием в шаговой доступности, сообщает администрация Улан-Удэ.



Глобальные инфраструктурные работы в строящейся школе уже завершены, идут отделочные работы. Здесь впервые появится просторный актовый зал на 350 человек, спортзал площадью 1154,6 км м, в котором могут проводить соревнования городского уровня.



– В школе предусмотрены помещения и отдельный корпус для учреждений дополнительного образования. Для нас это важное событие, поскольку наши школьники будут получать образование не только в рамках учебной программы, но и дополнительной. Сейчас прорабатываем вопрос с учреждениями дополнительного образования. Здесь предусмотрены площади для занятий изо, хореографии, лего-конструированием. Есть отдельно издательский центр, – сообщила директор школы № 8 Ольга Грязнова.



– Новое здание очень ждут местные жители, его строительство позволит решить проблему высокой загруженности школ на Левобережье и обеспечит новые учебные места. Решится и вопрос транспортной разгрузки Селенгинского моста, – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.



Трёхэтажное здание школы сформировано из семи блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. У школы будет два бассейна, спортзал, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии и современное оборудование.

