На объекте идут отделочные работы
В самой большой строящейся школе Улан-Удэ и Бурятии, которая строится на Левобережье, предусмотрен отдельный корпус для допобразования. Это позволит местным детям заниматься рисованием, хореографией, лего-конструированием в шаговой доступности, сообщает администрация Улан-Удэ.
Глобальные инфраструктурные работы в строящейся школе уже завершены, идут отделочные работы. Здесь впервые появится просторный актовый зал на 350 человек, спортзал площадью 1154,6 км м, в котором могут проводить соревнования городского уровня.
– В школе предусмотрены помещения и отдельный корпус для учреждений дополнительного образования. Для нас это важное событие, поскольку наши школьники будут получать образование не только в рамках учебной программы, но и дополнительной. Сейчас прорабатываем вопрос с учреждениями дополнительного образования. Здесь предусмотрены площади для занятий изо, хореографии, лего-конструированием. Есть отдельно издательский центр, – сообщила директор школы № 8 Ольга Грязнова.
– Новое здание очень ждут местные жители, его строительство позволит решить проблему высокой загруженности школ на Левобережье и обеспечит новые учебные места. Решится и вопрос транспортной разгрузки Селенгинского моста, – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.
Трёхэтажное здание школы сформировано из семи блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. У школы будет два бассейна, спортзал, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии и современное оборудование.
В самой большой школе Улан-Удэ будет корпус для досуга детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Алыгджере выбрали «Звезду Тофаларии»
ФСК будет закрыт с 31 декабря по 2 января
В Чите отметили литературные достижения года
Районный центр готовится встречать 2022 год
Также прошли соревнования по блицу
На объекте идут отделочные работы
Она будет располагаться в посёлке Атамановка
Они совершенствовали свои водолазные навыки на глубине до 18 метров
Удивительные находки встречались на протяжении всего лета
Команда «Комсомолл 1» выиграла «серебро» в Сочи
Называются разные улицы столицы Бурятии, где люди замерзают
В Бурятии определились, как будут решать проблему грязного воздуха столицы
Гран-при выиграла мастер кукол Раджана Бадмаева
О проведении корпоративов нужно будет уведомлять Роспотребнадзор и местную администрацию
Новый операционный блок построен за шесть месяцев