В Бурятии спасатели тренировались в ледяной воде

- Во время подведения итогов тренировочных спусков было отмечено, что подразделение работает слаженно и с поставленной задачей справилось, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





















На Гусином озере с 16 по 20 декабря прошли очередные учения спасателей-водолазов. В них приняли участие шесть водолазов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Спасатели провели испытания зимних гидрокостюмов, отработали подводные спуски до 18 метров, ориентирование и поиск подо льдом.