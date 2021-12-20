В Бурятии спасатели тренировались в ледяной воде

Они совершенствовали свои водолазные навыки на глубине до 18 метров
На Гусином озере с 16 по 20 декабря прошли очередные учения спасателей-водолазов. В них приняли участие шесть водолазов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Спасатели провели испытания зимних гидрокостюмов, отработали подводные спуски до 18 метров, ориентирование и поиск подо льдом.
- Во время подведения итогов тренировочных спусков было отмечено, что подразделение работает слаженно и с поставленной задачей справилось, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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