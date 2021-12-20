Улан-удэнцы жалуются на холод в квартирах

Называются разные улицы столицы Бурятии, где люди замерзают



Жители Улан-Удэ просят о помощи, так как мёрзнут в своих квартирах. Заметно похолодало в домах на части улиц Краснодонская и Заиграевская. Проблему, по некоторым данным, не могут решить уже неделю, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».



Под немногословным постом множество комментариев, в которых горожане называют адреса, где они замерзают в своих квартирах. Это улицы Королёва, Жердева, посёлок Сосновый бор.



- Сосновый бор, люди также мерзнут, почти не работают батареи, в квартирах по 16 градусов.



- Ул. Королева 22, невозможный холод, сколько можно уже, плати всё вовремя, тепла нет. Королева 18 также. Вчера на улице потеплело, сразу убавили. Дома холод невероятный. Вода бежит вместо горячей холодная.



Если некоторые жалуются, то другие предлагают звонить в прокуратуру, обращаться в управляющую компанию и в суд:



- Надо в суд. Они подвергают жизнь и здоровье людей опасности это возмутительно.



Жители улиц Краснодонская и Заиграевская рассказывают, что из-за холода подхватили простуду.



Проблема была зафиксирована на котельной в посёлке Загорск, пояснили в комитете городского хозяйства.



- На котельной Загорск возникли проблемы по температуре теплоносителя в связи с тем, что в системе углеподачи в бункерах зависал уголь. Данную проблему «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и ПАО «ТГК-14» решили. В настоящее время температура теплоносителя от котельной Загорск восстановлена. Проводится проверка жалоб жителей, - сообщили «Байкал Daily» в пресс-службе комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.





