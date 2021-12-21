В Бурятии температура опускалась до -44 градусов

В Улан-Удэ днём до -22



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря по республике переменная облачность, по юго-западу и южному Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -29,-34, местами -23,-28, по северу до -39,-44, по юго-западу и южному Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -20,-25, местами по южной половине -10,-15, по северу -30,-35.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-31, днём -20,-22.

