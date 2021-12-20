Иркутские кёрлингистки стали вторыми на кубке России

Команда «Комсомолл 1» выиграла «серебро» в Сочи



Команда Иркутской области «Комсомолл 1» заняла второе место на кубке России по кёрлингу среди женских команд 2021 года, который с 8 по 14 декабря проходил в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областей и Краснодарского края.



По регламенту на первом этапе соревнований команды были поделены на две подгруппы по восемь команд в каждой, далее команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Во второй этап соревнований прошли две лучшие команды из каждой подгруппы, которые сыграли по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Регламент матча – 8 эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя.



По итогам игр команда Иркутской области, в состав которой входили Нина Поликарпова, Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова, Елизавета Киселёва и скип Елизавета Трухина, стала второй. Первое место заняла команда «Санкт-Петербург 2», третье место – команда «Москвич 2». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

