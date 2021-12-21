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В Иркутске проводится традиционная благотворительная акция «Подари сказку». Каждый желающий может лично принять участие в создании праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, находящихся в трудном материальном положении.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, для того, чтобы принять участие в акции, достаточно купить сладости, игрушки или книжки. И по 25 декабря передать его в один из пунктов сбора, которые расположены по следующим адресам:
Правобережный округ:
– Литвинова, 16в (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
– Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Октябрьский округ:
– проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);
– ул. Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
– ул. Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Свердловский округ:
– Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
– Геологов, 26в (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
– Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).
Ленинский округ:
– переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);
– Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
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