В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»

Новогодние подарки предназначены для детей с ОВЗ и находящихся в трудном положении



В Иркутске проводится традиционная благотворительная акция «Подари сказку». Каждый желающий может лично принять участие в создании праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, находящихся в трудном материальном положении.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, для того, чтобы принять участие в акции, достаточно купить сладости, игрушки или книжки. И по 25 декабря передать его в один из пунктов сбора, которые расположены по следующим адресам:



Правобережный округ:

– Литвинова, 16в (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

– Франк-Каменецкого, 22 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).



Октябрьский округ:

– проспект Маршала Жукова, 70/1 (кофейня Бриз, с 10:00 до 20:00);

– ул. Байкальская, 203 (ресурсный центр МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

– ул. Карла Либкнехта, 262 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).



Свердловский округ:

– Первомайский, 9 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

– Геологов, 26в (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

– Чернышевского, 17 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00).



Ленинский округ:

– переулок Пулковский, 26 (опорный пункт МКУ «Город», с 10:00 до 17:00);

– Баумана, 227 (опорный пункт МКУ «Город» с 10:00 до 17:00).



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