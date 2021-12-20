В Иркутске открылась самая высокотехнологичная операционная за Уралом

Новый операционный блок построен за шесть месяцев



В Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ГБУЗ ИГОДКБ) открылась самая высокотехнологичная операционная в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня, 20 декабря, главный врач учреждения, детский хирург Юрий Козлов там провёл первую операцию.



- Сегодня грандиозное событие – мы открываем самую лучшую операционную в Зауралье, и думаю, мы можем претендовать на звание лучшей детской операционной в Российской Федерации. Работа была длительной, а её качество достигалось путём ежедневных усилий большого количества людей. Мы учли самые тонкие требования современных технологий в обеспечении хирургических комнат и операционных залов, – сказал Юрий Козлов.



Новый операционный блок площадью 255 кв. м построен за шесть месяцев и включает две операционные: эндохирургическую и кардиоторакальную. Помещения оборудованы по последнему слову техники. Открытие операционной позволит увеличить количество операций на 50%, до шести тысяч в год.



В первом зале хирурги будут выполнять малоинвазивные операции без разрезов, через прокол, что менее травматично для пациентов, чем стандартная хирургия. В операционном зале установлены новые эндохирургические стойки с необходимым оборудованием и двумя LCD-экранами с разрешением 4К. Хирурги будут получать изображения сверхвысокой чёткости с камер «изнутри пациента». Подобная детализация изображения оперируемого участка позволит хирургам проводить операции высокого уровня сложности. Цифровые возможности операционной позволяют проводить прямые трансляции и передавать изображения с экранов в любую точку для проведения дистанционного консилиумов с российскими и международными врачами, а также организовывать образовательные курсы для хирургов и студентов-медиков.



В операционном зале кардиоторакальной хирургии будут проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге. Для ангио- и нейрохирургов здесь установлены современные хирургические микроскопы и рентгеновская система, которые позволят проводить операции под четким визуальным контролем. Все технические решения направлены на создание абсолютной стерильности в операционном блоке. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



