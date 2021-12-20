Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром кубка России

Бронзовый медали выиграли две представительницы Иркутской области
Спортсменки Иркутской области Людмила Дуденкова и Екатерина Букина стали бронзовыми призёрами кубка России по женской вольной борьбе. Соревнования проводились с 14 по 17 декабря во дворце спорта «КСК Нара» в Наро-Фоминске в Московской области.
Уроженка Нукутского района, мастер спорта России Людмила Дуденкова заняла третье место в весовой категории до 68 кг. Победила в этом весе Наталья Федосеева из Кемеровской области. Серебряную награду выиграла Татьяна Смоляк из Брянской области. Ещё одну бронзу получила Динара Кудаева, выступающая за Красноярский край и Бурятию.
Уроженка Ангарска, заслуженный мастер спорта России Екатерина Букина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг. Первое место в этом весе заняла спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко, выступающая за Дагестан, второе место – Мария Силина из Краснодарского края. Ещё одну бронзу вручили Рите Талисмановой (Москва и Смоленская область), сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Напомним, что спортсменкам Бурятии удалось завоевать 8 медалей соревнований.
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