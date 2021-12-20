Электронный проездной обойдётся в 100 рублей
Оплачивать проезд в муниципальных автобусах с 1 января 2022 года можно будет с помощью транспортной карты читинского троллейбусного управления. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба администрации Читы.
Купить её можно у кондукторов за наличный расчёт. При расчёте картой с 1 января по 31 марта будет действовать скидка на проезд. Она предоставляется в зависимости от тарифа и количества поездок в течение календарного месяца с 1 числа по 30 или 31 число.
С 1 по 40 поездку скидка составит 1 рубль с каждой поездки; с 41 по 60 поездку - 2 рубля с каждой поездки; с 61 поездки - 3 рубля с каждой поездки.
Муниципальные транспортные карты ввели летом в столице Забайкальского края, пока они действуют только в троллейбусах. Подключение микропроцессорной пластиковой карты к транспортной системе «Электронный проездной-Чита» обойдётся в 100 рублей.
На первом этапе карта применяется только в троллейбусах, чтобы отработать систему, на втором этапе с 1 января подключат муниципальные автобусы, на третьем - коммерческий транспорт.
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сказал, что цель проекта - сделать общественный транспорт города более комфортным, сообщал «МК в Чите».
В Чите ввели транспортные карты
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