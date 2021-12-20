В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой

В 2018 году произошёл прорыв в системе водоснабжения



В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева завершились ремонтные работы по замене труб на аварийном участке системы водоснабжения.



С 2018 года после прорыва в системе водоснабжения здание театра было подключено к резервному водопроводу подачи холодной воды. Длительное время не было возможности произвести замену аварийного участка сетей. В этом году министерство культуры Бурятии выделило субсидию на ремонтно-восстановительные работы аварийного участка, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



– Здание эксплуатируется уже 13 лет. И достаточно часто стали возникать проблемы выхода из рабочего состояния тех или иных систем. Службы театра в меру своих возможностей проводят профилактические и ремонтные работы. Но не все мы можем сделать своими силами, исходя из сложности и специфики работ, а также наличия финансовых средств. Например, в данном случае, когда необходима специализированная техника и профессиональные опытные специалисты, – говорит директор театра Наталья Светозарова.



Три года холодное водоснабжение в здание театра осуществлялось через резервные водопроводные трубы. А это определённый риск остаться без водоснабжения здания в любое время.



Отмечается, что весной следующего года в театре планируются работы по благоустройству территории около Малой сцены.

