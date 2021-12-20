Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все

Некоторые пользователи сочли, что конструкция выглядит «лишней» на фоне природного пейзажа
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на Байкале установил инсталляцию телеканал National Geographic. Яркая конструкция в виде жёлтой рамки появилась в бухте Ая Прибайкальского национального парка. Всего же в разных уголках России были установлены 20 таких инсталляций, призванных ещё раз показать красоту и уникальность достопримечательностей страны и вдохновить людей увидеть их собственными глазами. Проект посвящён 20-летию вещания National Geographic в России.
Инициатива телеканала вызвала бурные обсуждения, в том числе в социальных сетях.
Мнения пользователей разделились: кто-то одобрил инициативу телеканала, реализованную в байкальской бухте, а кто-то поспешил её раскритиковать. Внести ясность в обсуждаемый вопрос решила руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова:
«Новость и фотографии с элементом логотипа телеканала - жёлтой рамкой National Geographic, действительно вызвали неоднозначную реакцию. Люди, высказавшиеся против, в основном ссылались на то обстоятельство, что конструкция выглядит «лишней» на фоне природного пейзажа и нарушает гармонию места. Поясню: сейчас данной мобильной конструкции уже нет, её устанавливали буквально на пару часов для того, чтобы произвести фото- и видеосъёмки. Крепления у двухметровой рамки отсутствовали, все работы производились под присмотром инспекторов в области охраны окружающей среды Еланцинского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и состоялись по плану, заранее составленному и согласованному с дирекцией нашего природоохранного учреждения. Погода способствовала: был штиль, видеограф был доволен».
Кристина Глотова рассказала, что лично контролировала происходящее в бухте Ая.
- В целом проект в честь 20-летия National Geographic в России мне нравится: в стране действительно много мест, куда стоит съездить и посмотреть всё собственными глазами, составить личное мнение. И здорово, что у современного туриста перед поездкой всегда есть возможность узнать, как сделать путешествие приятным и безопасным как для себя, так и для природы. Пусть эти чудесные места остаются таковыми как можно дольше! – поделилась представитель «Заповедного Прибайкалья».
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Общество, Фото:
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