 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

Популярное

В Забайкалье строят новый военный городок

В Забайкалье строят новый военный городок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет располагаться в посёлке Атамановка

В 2020 году в посёлке городского типа Атамановка Забайкальского края было решено построить здания и сооружения для размещения воинских подразделений. Выполнение поставленной задачи было возложено на специалистов военно-строительного комплекса министерства обороны.

Сейчас на участке возводятся объекты первого этапа строительства – создания административно-казарменной зоны: три общежития, столовая, штаб со стационарным узлом связи, строевой плац. Все здания блочно-модульные, быстровозводимые.

В ходе строительства будет использовано несколько сотен тонн металлоконструкций, сэндвич-панели. Срок завершения работ по первому этапу – ноябрь 2022 года. Все объекты будут переданы в эксплуатацию полностью укомплектованными необходимой мебелью и оборудованием.

- Военный городок строится с учетом всей необходимой военной инфраструктурой и соответствует современными требованиями для размещения воинских частей,- заявил руководитель проекта РУЗКС ВВО Александр Войненко.

Каждое блочно-модульное общежитие кубрикового типа предназначено для проживания военнослужащих по контракту. На двух этажах здания запроектированы жилые комнаты, помещения для занятий спортом, канцелярии, классы, комнаты для информирования и досуга, санитарно-бытовые помещения, оборудованные автоматическими стиральными машинами, помещения для сушки белья, кладовые, комнаты для хранения оружия. Кроме того, будет построено здание штаба блочно-модульного типа со стационарным узлом связи, рядом с ним будет оборудован строевой плац с трибуной.

Столовая спроектирована с полным технологическим циклом обработки сырья для приготовления блюд. Здесь будут оборудованы просторные обеденные залы с линией самообслуживания с элементами шведского стола. Планируется предусмотреть организацию диетического питания, с этой целью в горячем цехе выделяется место для приготовления диетических блюд. Для работников столовой оборудуются комнаты для отдыха, гардеробные, душевые, классы подготовки поваров.

Для обеспечения жизнедеятельности объектов строители смонтируют блочно-модульную котельную, магистральные сети теплоснабжения и водоснабжения, трансформаторную подстанцию, водозаборный комплекс, канализационную насосную станцию, канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки.

Сейчас на строительной площадке завершается монтаж перегородок и оконных блоков, монтаж металлоконструкций, завершается устройство фундамента столовой. На площадку в плановом порядке завозятся строительные материалы.

- Посёлок городского типа Атамановка в Забайкальском крае расположен на берегу реки Ингоды, к юго-востоку от города Чита. Населённый пункт был основан в 1852 году. Градообразующим предприятием является бронетанковый ремонтный завод, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Забайкальский край ВВО военный городок строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье строят новый военный городок
В Забайкалье строят новый военный городок
Общество, 20.12.2021
Она будет располагаться в посёлке Атамановка
Иркутские кёрлингистки стали вторыми на кубке России
Иркутские кёрлингистки стали вторыми на кубке России
Общество, 20.12.2021
Команда «Комсомолл 1» выиграла «серебро» в Сочи
В Улан-Удэ выбрали лучшие «Куклы Бурятии»
В Улан-Удэ выбрали лучшие «Куклы Бурятии»
Общество, 20.12.2021
Гран-при выиграла мастер кукол Раджана Бадмаева
В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты
В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты
Общество, 20.12.2021
О проведении корпоративов нужно будет уведомлять Роспотребнадзор и местную администрацию
В Иркутске открылась самая высокотехнологичная операционная за Уралом
В Иркутске открылась самая высокотехнологичная операционная за Уралом
Общество, 20.12.2021
Новый операционный блок построен за шесть месяцев
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром кубка России
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром кубка России
Общество, 20.12.2021
Бронзовый медали выиграли две представительницы Иркутской области
Глава Бурятии: «Миллионником мы не стали»
Глава Бурятии: «Миллионником мы не стали»
Общество, 20.12.2021
Алексей Цыденов озвучил примерные итоги переписи населения  
В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей
В Бурятии на новогодние утренники пустят вакцинированных родителей
Общество, 20.12.2021
Оперштаб утвердил порядок проведения новогодних утренников, который так волновал родителей
Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Общество, 20.12.2021
Курсы провели специалисты академии минпросвещения
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
Общество, 20.12.2021
У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции
В Чите ввели транспортные карты
В Чите ввели транспортные карты
Общество, 20.12.2021
Электронный проездной обойдётся в 100 рублей
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
Общество, 20.12.2021
В 2018 году произошёл прорыв в системе водоснабжения
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Общество, 20.12.2021
Некоторые пользователи сочли, что конструкция выглядит «лишней» на фоне природного пейзажа
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
Общество, 20.12.2021
Все билеты были раскуплены ещё в сентябре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^