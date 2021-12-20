В Забайкалье строят новый военный городок

Она будет располагаться в посёлке Атамановка
В 2020 году в посёлке городского типа Атамановка Забайкальского края было решено построить здания и сооружения для размещения воинских подразделений. Выполнение поставленной задачи было возложено на специалистов военно-строительного комплекса министерства обороны.
Сейчас на участке возводятся объекты первого этапа строительства – создания административно-казарменной зоны: три общежития, столовая, штаб со стационарным узлом связи, строевой плац. Все здания блочно-модульные, быстровозводимые.
В ходе строительства будет использовано несколько сотен тонн металлоконструкций, сэндвич-панели. Срок завершения работ по первому этапу – ноябрь 2022 года. Все объекты будут переданы в эксплуатацию полностью укомплектованными необходимой мебелью и оборудованием.
- Военный городок строится с учетом всей необходимой военной инфраструктурой и соответствует современными требованиями для размещения воинских частей,- заявил руководитель проекта РУЗКС ВВО Александр Войненко.
Каждое блочно-модульное общежитие кубрикового типа предназначено для проживания военнослужащих по контракту. На двух этажах здания запроектированы жилые комнаты, помещения для занятий спортом, канцелярии, классы, комнаты для информирования и досуга, санитарно-бытовые помещения, оборудованные автоматическими стиральными машинами, помещения для сушки белья, кладовые, комнаты для хранения оружия. Кроме того, будет построено здание штаба блочно-модульного типа со стационарным узлом связи, рядом с ним будет оборудован строевой плац с трибуной.
Столовая спроектирована с полным технологическим циклом обработки сырья для приготовления блюд. Здесь будут оборудованы просторные обеденные залы с линией самообслуживания с элементами шведского стола. Планируется предусмотреть организацию диетического питания, с этой целью в горячем цехе выделяется место для приготовления диетических блюд. Для работников столовой оборудуются комнаты для отдыха, гардеробные, душевые, классы подготовки поваров.
Для обеспечения жизнедеятельности объектов строители смонтируют блочно-модульную котельную, магистральные сети теплоснабжения и водоснабжения, трансформаторную подстанцию, водозаборный комплекс, канализационную насосную станцию, канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки.
Сейчас на строительной площадке завершается монтаж перегородок и оконных блоков, монтаж металлоконструкций, завершается устройство фундамента столовой. На площадку в плановом порядке завозятся строительные материалы.
- Посёлок городского типа Атамановка в Забайкальском крае расположен на берегу реки Ингоды, к юго-востоку от города Чита. Населённый пункт был основан в 1852 году. Градообразующим предприятием является бронетанковый ремонтный завод, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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