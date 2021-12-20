В Улан-Удэ рассказали о работе спортобъектов в Новый год

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ФСК будет закрыт с 31 декабря по 2 января

В Улан-Удэ 27, 28 и 29 декабря с 9:00 до 15:00 бассейн физкультурно-спортивного комплекса будет закрыт для посещения в связи с проведением соревнований. С 31 декабря по 2 января – выходные дни для всего ФСК. С 3 по 9 января комплекс работает по режиму выходного дня.

31 декабря станет выходным днём для центрального стадиона республики. 1 января работает каток по сеансам с 15:00 до 21:00. Со 2 по 9 января каток будет работать по сеансам с 12:00 до 21:00. С 3 января на стадионе работают солярий и тренажёрный зал в обычном режиме.

С 31 декабря по 2 января будет закрыт региональный центр по стрельбе из лука. С 3 по 9 января лукодром работает в обычном режиме, сообщает дирекция спортивных сооружений.

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