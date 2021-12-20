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В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши

В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Каждая из участниц мастер-класса готовила собственный сет

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённых научили готовить популярные японские блюда – суши и роллы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

- Женщины познакомились с различными рецептами традиционной японской кухни, узнали о тонкостях приготовления риса, рыбы и других основных ингредиентов этого блюда. Каждая из участниц мастер-класса сумела не только приготовить собственный сет, но и сервировать свое блюдо в японском стиле, - отметили в ведомстве.

Сдержанность и лаконичность сервировки позволила женщинам по достоинству оценить вкусовое многообразие приготовленных блюд.


осужденные мастер-класс

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