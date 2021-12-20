Каждая из участниц мастер-класса готовила собственный сет
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённых научили готовить популярные японские блюда – суши и роллы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
- Женщины познакомились с различными рецептами традиционной японской кухни, узнали о тонкостях приготовления риса, рыбы и других основных ингредиентов этого блюда. Каждая из участниц мастер-класса сумела не только приготовить собственный сет, но и сервировать свое блюдо в японском стиле, - отметили в ведомстве.
Сдержанность и лаконичность сервировки позволила женщинам по достоинству оценить вкусовое многообразие приготовленных блюд.
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все билеты были раскуплены ещё в сентябре
Каждая из участниц мастер-класса готовила собственный сет
Турнир на призы Бориса Будаева был посвящён 75-летию тренера Валерия Иванова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Обряд проходит в эти минуты
Долгожданное событие случилось в отдалённом селе Тункинского района
73 процента опрошенных иркутян «одичали»
«Да вы монстры какие-то», - оценила Яна Рудковская
Бурятская лыжница взяла медаль на этапе Кубка Восточной Европы
В декабре прошлого года такой объём израсходовали за 10 дней
Лея сама вернула бесполезную игрушку людям
Они ведут уникальный блог для будущих студентов, независимо от возраста
В Шабуре к радости детворы появился свой каток
Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод
Проекты представили Юрию Трутневу
Забавный аттракцион будет работать, пока не растает снег