В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Каждая из участниц мастер-класса готовила собственный сет



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс. На этот раз осуждённых научили готовить популярные японские блюда – суши и роллы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



- Женщины познакомились с различными рецептами традиционной японской кухни, узнали о тонкостях приготовления риса, рыбы и других основных ингредиентов этого блюда. Каждая из участниц мастер-класса сумела не только приготовить собственный сет, но и сервировать свое блюдо в японском стиле, - отметили в ведомстве.



Сдержанность и лаконичность сервировки позволила женщинам по достоинству оценить вкусовое многообразие приготовленных блюд.





