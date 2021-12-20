Борцы Бурятии забрали 21 медалей на турнире на призы Бориса Будаева

Турнир на призы Бориса Будаева был посвящён 75-летию тренера Валерия Иванова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



19 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе завершился XXVII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы легенды бурятской борьбы, первого и пока единственного чемпиона мира Бориса Будаева.



В этом году турнир был посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова. Легендарный тренер воспитал множество спортсменов, среди них чемпионы Европы Олег Алексеев и Александр Богомоев или Евгений Жербаев, который взял бронзу чемпионата мира-2021.



В турнире приняли участие спортсмены из Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. За медали боролись больше 100 спортсменов в десяти весовых категориях.



По итогам турнира больше всех медалей заработали спортсмены из Бурятии. Борцы Бурятии отличились во всех весовых категориях. Так, победителями турнира стали Алдар Шойжинимаев (весовая категория до 57кг), Арсалан Бальжинимаев (до 83 кг), Аюр Нимаев (до 92 кг), Алдар Дышенов (до 97 кг). Всего спортсмены республики завоевали 21 медаль.



Призовой фонд составил 350 тысяч рублей. Турнир проходил при поддержке партнёра федерации вольной борьбы Бурятии – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие).



В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования провели без зрителей.



Результаты международного турнира на призы Бориса Будаева (приводит группа «Борцы Бурятии»):



57 кг.

1. Шойжинимаев Алдар(Бурятия)

2. Эрдэм Борогшонов(Бурятия-Заб.край)

3. Данцаранов Арсалан(Бурятия)

3. Доржиев Зоригто (Бурятия)



61 кг.

1. Фомин Олег(Саха-Якутия)

2. Ринчинов Ринчин(Бурятия)

3. Баршуев Борис(Иркутск)

3. Ринчинов Владимир (Бурятия)



65 кг.

1. Балтуев Федор(Иркутск)

2. Жигзымаев Саян(Бурятия-Заб.край)

3. Толстиков Руслан(Бурятия)

3. Торпинкеев Руслан (Бурятия)



70 кг.

1. Ешинимаев Тамир(Забайкальский край)

2. Будажапов Дмитрий (Иркутск)

3. Гомбоев Батор (Бурятия)



74 кг.

1. Топшиноев Константин (Иркутск)

2. Гармаев Сандан(Бурятия)

3. Бояджан Барсех(Иркутск)

3. Дугаржапов Цырен (Бурятия)



79 кг.

1. Евдокимов Виталий (Иркутск)

2. Эрхитуев Кирилл(Бурятия)

3. Цыренжапов Аюр(Бурятия)



86 кг.

1. Бальжинимаев Арсалан(Бурятия)

2. Дьяконов Артур(Саха-Якутия)

3. Галсанов Александр (Бурятия)



92 кг.

1. Нимаев Аюр (Бурятия)

2. Бадмажапов Дамдин (Бурятия)



97 кг.

1. Дышенов Алдар(Бурятия)

2. Санжиев Айдар(Бурятия)

3. Бадаев Магомед(Иркутск)



125 кг.

1. Шота Кортиев(Иркутск)

2. Илья Жибалов (Бурятия)

3. Охлопков Иван(Саха-Якутия)



Справка:



Борис Будаев – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Родился в 1957 году в селе Соел Баргузинского района в многодетной семье. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института.



В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров. В 1982 году стал чемпионом Европы. Главное достижение случилось в 1989 году, когда Будаев выиграл чемпионат мира, прошедший в Швейцарии.



В его карьере были также титулы чемпиона СССР, чемпиона России, чемпиона Азии.



Завершил карьеру в 1998 году, выступая за Узбекистан.





