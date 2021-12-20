Спортсмены республики успешно выступили на турнире в Чите
В первой половине декабря в Чите завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из Забайкальского края, республик Бурятия, Якутия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского и Краснодарского краёв.
В составе сборной команды Бурятии выступили лучники БРО «Динамо». В командных соревнованиях по блочному луку среди мужчин, места распределились следующим образом: Шенхоров Сергей, Ганжуров Дамби, Калгин Александр завоевали серебряные награды в командном первенстве; Болдохонов Сергей, Доржиев Бато – бронзовые медали в командном первенстве.
Также в столице Забайкалья отличились воспитанницы республиканского «Динамо»: Лумбунова Сарана, Шойдонова Радмила и Балаганова Валерия. Они завоевали серебряные медали в командном первенстве. Галсанова Арьяна и Батуева Кира удостоились бронзовых наград в командном первенстве. Цыбенова Екатерина выполнила норматив мастера спорта России по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба республиканского отделения.
Лучники Бурятии отличились на всероссийских соревнованиях
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