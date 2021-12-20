В Агинском округе вручили театральные премии

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Подведены итоги конкурса среди народных театров и драматических коллективов



С 13 по 16 декабря в Агинском Бурятском округе прошёл XXXII межмуниципальный конкурс имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году конкурс театралов был посвящен столетию писателя. Мероприятие провели в дистанционном формате.



Участие приняли 9 народных театров и 17 драматических коллективов. На конкурс были представлены 26 постановок, из них 9 – по произведениям Даширабдана Батожабая.



16 декабря прошла торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей. Диплом первой степени среди народных театров районных учреждений культуры получил Агинский народный театр. Обладателем диплома первой степени среди народных театров сельских учреждений культуры стал Челутайский театр. Лучшими среди драматических коллективов стала драматическая группа народного фольклорного коллектива «Гуламта».



Также были вручены специальные призы лучшим режиссёрам, актёрам, коллективам и прочим представителям театральных профессий. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

