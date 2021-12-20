Обряд проходит в эти минуты
Сегодня все ламы и эмчи-ламы Иволгинского дацана участвуют в обряде освящения статуи Орген Менла медицины.
- Орген Менла – это тантрическая форма Будды медицины, связанная со всеми медицинскими тайными знаниями, - сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.
В Иволгинском дацане в Бурятии освящают статую медицины
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Обряд проходит в эти минуты
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