В Иволгинском дацане в Бурятии освящают статую медицины

Обряд проходит в эти минуты



Сегодня все ламы и эмчи-ламы Иволгинского дацана участвуют в обряде освящения статуи Орген Менла медицины.



- Орген Менла – это тантрическая форма Будды медицины, связанная со всеми медицинскими тайными знаниями, - сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.



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