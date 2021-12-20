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В Иволгинском дацане в Бурятии освящают статую медицины

В Иволгинском дацане в Бурятии освящают статую медицины
Общество,  Фото:Буддийская Сангха России
Обряд проходит в эти минуты

Сегодня все ламы и эмчи-ламы Иволгинского дацана участвуют в обряде освящения статуи Орген Менла медицины.

- Орген Менла – это тантрическая форма Будды медицины, связанная со всеми медицинскими тайными знаниями, - сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.
буддизм Иволгинский дацан

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