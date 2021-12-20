В Бурятии село впервые получило сотовую связь

Долгожданное событие случилось в отдалённом селе Тункинского района



В село Туран Тункинского района Бурятии пришла сотовая связь. Там установили вышку сотовой связи с рамках муниципально-частного партнёрства. Цикл земельных работ, доставку оборудования, аренду высотного крана, оплату труда работников подрядчика оплатила муниципальная курортно-бальнеологическая лечебница «Нилова Пустынь», сообщает «Тунка онлайн».



- Чингис Баирович (Маншеев – ред.) взял на себя сложный труд - обошёл множество кабинетов в высоких инстанциях в Москве, Улан-Удэ. Когда почти все федеральные операторы сотовой связи отказывали Чингису Баировичу - мол, «денег нет, но вы держитесь», «село маленькое, невыгодно, затратно устанавливать вышку сотовой связи», глава Тунки не терял веры в то, что он исполнит мечту жителей севера долины, - сообщается на официальной странице администрации Тункинского района.



В этом селе живут около 600 человек, школьников насчитывается более 200. Отсутствие сотовой связи в Туране и известном тункинском курорте «Нилова пустынь» была для жителей и гостей лечебницы проблемой неразрешимой. Компания Tele2 всё-таки пошла навстречу и установила вышку сотовой связи в Туране.



- 50 процентов финансовых затрат на установку вышки, подачи сигнала сотовой связи взяла на себя администрация района, - сообщает «Тунка онлайн».



Качество связи в отдаленном селе - 4G, охват уверенным сигналом от вышки по всей округе будет на протяжении около 10 км.



Теперь на очереди к подключению к сотовой связи другие малые села района: Ахалик, Еловка, Гужиры.



- Все необходимые замеры на местности в этих селах уже сделаны, - сказал глава Тункинского района Чингис Маншеев.

