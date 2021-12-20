73 процента опрошенных иркутян «одичали»
Иркутский журналист провела на своей странице в соцсети небольшой опрос, который показал, что большинство её подписчиков чувствуют себя не такими свободными, какими были до пандемии. Эпидемия изменила людей, межличностные отношения, свободу перемещения.
- Я никогда не была медленной и всегда живу в ритме, но в последние два года из-за пандемии этот ритм замедлился. А так классно вновь попасть в новогоднюю суету, хотя, даже мне непривычно. Провела в сторис небольшой опрос: многие изменились за это странное и, наверное, немного страшное время, - пишет девушка.
73 процента опрошенных ответили, что «одичали» за время пандемии и только 27 процентов остались прежними.
Пандемия изменила всё, появился удалённый формат работы, увеличилось количество фирм, доставляющих еду, возросло количество вакансий курьеров. Люди меньше стали общаться друг с другом, собираться большими компаниями и просто обниматься.
Почти треть жителей России отметили изменения в доходах за время пандемии, а четверть — переоценку ценностей, следует из данных проведенного российским медиахолдингом Rambler&Co, исследования.
Участие в исследовании приняли 2 428 794 пользователя. Среди них 40% женщин и 60% мужчин.
- Почти у трети (31%) изменился доход, у четверти произошла переоценка ценностей. 15% респондентов рассказали, что у них поменялся семейный статус или состав семьи, 11% начали общаться с новыми людьми, 7% переехали, 6% стали работать по новой профессии, 5% решились на крупные приобретения», — отмечается в исследовании.
Почти половина респондентов уверены, что их жизнь разделилась на «до» и «после», тогда как 53% не увидели никаких изменений в жизни.
Иркутяне «одичали» из-за пандемии
Общество, Фото:
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