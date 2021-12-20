В Забайкалье наградили лауреата дальневосточной премии

В Чите отметили литературные достижения года



Итоги года в сфере литературы подвели на литературно-музыкальном вечере «ЛитPROдвижение» 17 декабря в столице Забайкалья. На вечере рассказали, как был проведён этот год, чем порадовали писатели и издатели региона, что останется в памяти тех, кто любит и ценит литературное творчество. Со сцены прозвучали музыкальные номера известных творческих коллективов города, стихи, песни, эпизоды из прозы местных авторов.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, главным событием вечера стало награждение лауреата общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева забайкальской писательницы Нины Коледневой. Писательница стала лауреатом в номинации «Проза для детей» с произведением «Золотая нить» (6+). В книгу вошли 14 эвенкийских сказок, в которых отражены быт, культура и традиции северного народа.



- Замечательно, что наши забайкальские писатели имеют возможность выйти на более широкий уровень и заявить о себе. Желаю нашим авторам двигаться дальше, верить в свои силы и побеждать, - поделилась Нина Коледнева.

