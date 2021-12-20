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Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России

Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России
Общество,  Фото:из архива
Бурятская лыжница взяла медаль на этапе Кубка Восточной Европы

Мастер спорта международного класса Алиса Жамбалова, которая начала этот сезон не в основной сборной России, продолжает борьбу за возвращение в элиту мирового лыжного спорта. Она стала бронзовым призёром этапа Кубка Восточной Европы, который проходит в эти дни в Кировской области.

- Алиса Жамбалова стала призёром в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Лыжница показала третий результат, придя к финишу со временем 27:40.9, - сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Отмечается, что на турнире спортсмены разыгрывают дополнительные квоты на этапы Кубка мира. Для Алисы возвращение в главную сборную России – первоочередная задача.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Алиса Жамбалова была стабильно в основе сборной России, выступая на этапах Кубка мира. В общем зачёте прошлого сезона она заняла 22-е место. Могла быть и выше, но сказались пропуски ряда гонок из-за подхваченного коронавируса. При этом четыре раза Жамбалова попадала в топ-10 – эти результаты были показаны на престижной многодневке «Тур де Ски».

Лучшим результатом в мировой элите за всю карьеру у Алисы пока остаётся пятое место в спринтерской гонке классическим стилем в 2017 году.

В этом сезоне на кону стоит участие в Олимпийских играх в Пекине.

В 2018 году Алиса принимала участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, пробежав там четыре гонки. Лучшим для неё стал марафон на дистанции 30 км, где Жамбалова вошла в топ-15.


спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова

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