В Иркутской области состоялся тофаларский конкурс красоты

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

В Алыгджере выбрали «Звезду Тофаларии»



В середине декабря в селе Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области состоялся тофаларский конкурс красоты и таланта «Сылтыс Тофа» - «Звезда Тофаларии». В конкурсе приняли участие представительницы прекрасного пола от 30 до 55 лет.



Участницам предстояло пройти следующий испытания:

- визитная карточка «Я – дочь своего народа»;

- конкурс этномоды «Тофаларская мастерица»;

- конкурс «Голос моих предков» на лучшее театрализованное представление тофаларской сказки, легенды;

- конкурс национального блюда;

- вокальный конкурс «Душа поет о Тофаларии»;

- танцевальный конкурс «В ритме танца»;

- конкурс декоративно-прикладного искусства;

- конкурс «Северные мотивы».



По результатам всех этапов обладательницей главного титула «Сылтыс Тофа – 2021» стала Васильева Т.Н. Первое место у участницы Адамовой Е.А. Второе место единогласно было присуждено Метелица М.С. Третье место заняла Сошина Т.В. Титул «Мисс Улыбка» получила Ломова М.А. Приз зрительских симпатий получила Тулаева Е.А.



Главные красавицы Тофаларии были награждены дипломами и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

