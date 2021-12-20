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Иркутск примет фестиваль лучших добровольцев

Иркутск примет фестиваль лучших добровольцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники обменяются идеями и поделятся своим опытом

25 декабря в Иркутске состоится областной фестиваль для лучших добровольцев. Участие в мероприятии примут волонтёры инициативных групп и общественных объединений региона в возрасте от 14 до 35 лет, авторы и руководители социальных проектов, руководители инициативных групп и общественных объединений.

По словам министра по молодёжной политике Иркутской области Маргариты Цыгановой, на таких мероприятиях добровольцы обмениваются идеями, делятся своим опытом и просто общаются с единомышленниками. Участники фестиваля будут награждены сувенирами и ценными призами.

Принять участие можно, заполнив онлайн-заявку до 23 декабря, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
Иркутск фестиваль добровольчество волонтеры

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