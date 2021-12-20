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За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка

Общество, 
В декабре прошлого года такой объём израсходовали за 10 дней

Последствия снежных выходных продолжают устранять сотрудники комбината по благоустройству Улан-Удэ.

Водители, мастера, диспетчеры и 70 единиц техники вышли на борьбу с гололёдом и снегом. В работе задействованы пескоразбрасыватели, грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы.

Для предотвращения утренних пробок и аварий снег убрали и подсыпали песком наиболее опасные участки дорог.


Всего за выходные коммунальщики высыпали на дороги города 930 тонн песка. В декабре прошлого года такой объём был достигнут только за 10 дней.

В комбинате сообщают, что работы по уборке снега продолжаются в круглосуточном режиме. Основной упор в чистке уборщики делают на остановках и пешеходных переходах.
снег уборка снега

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