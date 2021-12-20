За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка

Для предотвращения утренних пробок и аварий снег убрали и подсыпали песком наиболее опасные участки дорог.





Последствия снежных выходных продолжают устранять сотрудники комбината по благоустройству Улан-Удэ.Водители, мастера, диспетчеры и 70 единиц техники вышли на борьбу с гололёдом и снегом. В работе задействованы пескоразбрасыватели, грейдеры, трактор-щетки, бобкэты и большегрузные самосвалы.Всего за выходные коммунальщики высыпали на дороги города 930 тонн песка. В декабре прошлого года такой объём был достигнут только за 10 дней.В комбинате сообщают, что работы по уборке снега продолжаются в круглосуточном режиме. Основной упор в чистке уборщики делают на остановках и пешеходных переходах.