 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

Популярное

Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it

Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Лея сама вернула бесполезную игрушку людям

Шимпанзе Лее из Иркутской зоогалереи не понравился популярная у современных детей игрушка pop-it.

Игрушку обезьяне подарили в качестве новогоднего подарка. Лея взяла яркую вещицу, посмотрела на неё внимательно, поняла, как она работает и вернула обратно сотрудникам зоопарка.

- В конкурсе на самую бесполезную вещь побеждает вот эта модная нынче и довольно яркая штучка. Леечке понадобилось меньше минуты, чтобы понять, что в её хозяйстве это никак не пригодится. Она почти никогда не отдаёт вещи добровольно. Чтобы унести любой предмет из её дома, нужно попросить (уговорить) или даже предложить поменяться. А здесь сама взяла и принесла обратно, ей такое оказалось совсем не интересно, - написали сотрудники зоопарка.


Здесь уже неоднократно публиковали видео развлечений Леи. Она охотно наводит порядок в своём вольере, резвится с игрушками, с удовольствием пробует что-нибудь новое, например, на 8 марта она полакомилась съедобными мыльными пузырями.


дикие животные обезьяны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей
Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей
Общество, 20.12.2021
Они ведут уникальный блог для будущих студентов, независимо от возраста
Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Общество, 20.12.2021
В Шабуре к радости детворы появился свой каток
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
Общество, 20.12.2021
Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод
В улан-удэнском музее установили «карусель из детства»
В улан-удэнском музее установили «карусель из детства»
Общество, 20.12.2021
Забавный аттракцион будет работать, пока не растает снег
Россияне теперь обязаны самостоятельно эвакуироваться с места ЧС
Россияне теперь обязаны самостоятельно эвакуироваться с места ЧС
Общество, 20.12.2021
За отказ покидать дома гражданам грозит штраф
Коронавирус в Бурятии идёт на спад
Коронавирус в Бурятии идёт на спад
Общество, 20.12.2021
В больницах лечатся более 1200 больных COVID-19
Ирина Ологонова: «Останавливаться не собираюсь!»
Ирина Ологонова: «Останавливаться не собираюсь!»
Общество, 20.12.2021
Член сборной России по женской борьбе Ирина Ологонова рассказала в интервью о том, откуда она черпает мотивацию продолжать спортивную карьеру, что помогает не растерять веру в себя после обидных поражений
В Бурятии в пансионате провели профилактическую акцию
В Бурятии в пансионате провели профилактическую акцию
Общество, 20.12.2021
В мероприятии участвовали представители трёх ведомств 
В районе Бурятии больных диабетом не обеспечили тест-полосками
В районе Бурятии больных диабетом не обеспечили тест-полосками
Общество, 20.12.2021
По закону тест-полоски выдаются бесплатно
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 20.12.2021
Днём по республике -10,-15
Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
Общество, 19.12.2021
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Двое забайкальцев избили приятели и сбросили в реку
Двое забайкальцев избили приятели и сбросили в реку
Общество, 19.12.2021
Мужчины отрицают причастность к убийству

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^