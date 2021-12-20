Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it

Лея сама вернула бесполезную игрушку людям
Шимпанзе Лее из Иркутской зоогалереи не понравился популярная у современных детей игрушка pop-it.
Игрушку обезьяне подарили в качестве новогоднего подарка. Лея взяла яркую вещицу, посмотрела на неё внимательно, поняла, как она работает и вернула обратно сотрудникам зоопарка.
- В конкурсе на самую бесполезную вещь побеждает вот эта модная нынче и довольно яркая штучка. Леечке понадобилось меньше минуты, чтобы понять, что в её хозяйстве это никак не пригодится. Она почти никогда не отдаёт вещи добровольно. Чтобы унести любой предмет из её дома, нужно попросить (уговорить) или даже предложить поменяться. А здесь сама взяла и принесла обратно, ей такое оказалось совсем не интересно, - написали сотрудники зоопарка.
Здесь уже неоднократно публиковали видео развлечений Леи. Она охотно наводит порядок в своём вольере, резвится с игрушками, с удовольствием пробует что-нибудь новое, например, на 8 марта она полакомилась съедобными мыльными пузырями
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