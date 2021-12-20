Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it

- В конкурсе на самую бесполезную вещь побеждает вот эта модная нынче и довольно яркая штучка. Леечке понадобилось меньше минуты, чтобы понять, что в её хозяйстве это никак не пригодится. Она почти никогда не отдаёт вещи добровольно. Чтобы унести любой предмет из её дома, нужно попросить (уговорить) или даже предложить поменяться. А здесь сама взяла и принесла обратно, ей такое оказалось совсем не интересно, - написали сотрудники зоопарка.





