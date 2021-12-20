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Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей

Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей
Общество, 
Они ведут уникальный блог для будущих студентов, независимо от возраста

Семья из Улан-Удэ уже шесть лет живёт на Тайване. Благодаря полученным грантам они переехали из Сибири на тёплый остров. Сейчас они ведут уникальный блог и делятся своим опытом учебы за рубежом.

- Они подробно рассказывают, как можно выбрать подходящую и востребованную специальность, как учить английский язык самостоятельно, как выиграть стипендию на бесплатную учебу за границей и как в целом подготовиться к поступлению в университет, - сообщается в паблике ves_ulan_ude_

Семейную пару часто спрашивают, как можно поступить в заграничный вуз после 30 или же 40 лет. Зорикто Балганов отвечает своим подписчикам, что ограничение по возрасту встречается, но не так часто.

- Чаще такого ограничения нет, и есть только требования относительно предыдущей учебы. Поэтому с этой точки зрения нет никаких преград. Иногда есть относительное ограничение по возрасту. Например, по мастерской стипендии ДААД для учёбы в Германии есть требование к сроку окончания последней учебы - не более шести лет. Но это тоже не прямой возрастной ценз, - пишет на своей странице улан-удэнец.

Он отмечает, что для учёбы возраст не играет роли до определённого количества лет.

- Более важно чтобы вы сами были готовы к этому и не имели каких-то предрассудков. Готовность определяется соответствием требованиям программы, в частности, знанием языка, на котором будет проходить обучение, - делится мужчина.


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